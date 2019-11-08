Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul'da Eyüp Sultan ve Fatih, Konya'da Kapu, Isparta'da Ulu ve Elazığ'da Yeni Mahalle camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim, mevlidi şerif ve dua okutulacak.

'Mevlid Kandili Özel' TRT Müzik'te

TRT Müzik'te, Mevlid Kandili içerikli özel bir konser yayınlanacak. TRT sanatçıları anlamlı bir konser verecek. İstanbul Radyosu sanatçılarının vereceği bu anlamlı konser, TRT Müzik ekranından gönüllere ulaşacak.

Şef Hüseyin İpek yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, TRT’nin birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları bu mübarek güne özel eserler icra edecekler.

Kasidehanlar Doğan Temiz ve Hüseyin Akbulut’un konuk olarak katılacağı Mevlid Kandili Özel saat 20.00’de TRT Müzik’ten canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA, TRT Haber