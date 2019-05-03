Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da, 20 ve 29 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 2'si Arnavutluk vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı.

Kokuyu önlemek için hayvan yemi arasında taşıdılar

Narkotik birimleri, Arnavutluk'tan uyuşturucu getirmeyi planlayan bir şebekeyi tespit etti. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şebekeyi 20 gün takip eden ekipler, şebekenin bir kamyonla getirdiği uyuşturucuyu Eyüpsultan'daki bir depoya götürdüğünü belirledi. Bunun üzerine depoya baskın yapıldı.

100 çuval içindeki hayvan yemleri arasında 1 ton 200 kilogram Skunk (Hibrit esrar) ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 550 bin ecstasy hap da bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA, DHA