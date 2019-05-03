Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma", "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet", "kasten yaralama", "tefecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kentte belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri şüpheli ve suç örgütü üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA