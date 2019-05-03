Batman'da aralarında HDP'lilerin de bulunduğu bir grup, Atatürk Bulvarı Basın Kavşağı'nda 28 Nisan'da izinsiz toplanarak yolu ulaşıma kapatmak istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince MOBESE kameralarından kimlikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA