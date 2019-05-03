Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak.

10.00'dan sonra adaylar binalara alınmayacak

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2019-ALES/1 adaylarına hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri pazar günü açık olacak

Ankara Valiliği, kimliğini kaybeden ya da unutan adaylar için bazı nüfus müdürlüklerinin açık olacağını ilan etti.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"05 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2019-ALES/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri 05.05.2019 Pazar günü 07.00 - 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır."

Kaynak: TRT Haber