İstanbul Vefa Sosyal Destek hareketi tarafından 65 yaş ve üzerindeki İstanbullulara yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

"Günde 7-8 bin hanenin kapısını çalıp büyüklerimize takdim edeceğiz"

Zor günlerin geçeceğini söyleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 73 bin çağrı aldıklarını belirterek şunları söyşedi:

"Hiç kimseyi yalnız çaresiz, bir başına bırakmadık, bırakmayacağız. Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde o çağrılarla gelen büyüklerimizin talimatlarını, ricalarını yerine getirdik. Biz her hafta onların evine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 39 ilçede günde 7-8 bin hanenin kapısını çalıp büyüklerimize takdim edeceğiz."