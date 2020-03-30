Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan Vefa kolilerinin ilk bölümü yola çıktı
İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı.
İstanbul Vefa Sosyal Destek hareketi tarafından 65 yaş ve üzerindeki İstanbullulara yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.
"Günde 7-8 bin hanenin kapısını çalıp büyüklerimize takdim edeceğiz"
Zor günlerin geçeceğini söyleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 73 bin çağrı aldıklarını belirterek şunları söyşedi:
"Hiç kimseyi yalnız çaresiz, bir başına bırakmadık, bırakmayacağız. Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde o çağrılarla gelen büyüklerimizin talimatlarını, ricalarını yerine getirdik. Biz her hafta onların evine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 39 ilçede günde 7-8 bin hanenin kapısını çalıp büyüklerimize takdim edeceğiz."
Etiketler: vefa hareketi vefa İstanbul ali yerlikayaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:56
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