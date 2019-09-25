Haydarpaşa Garı'nın 111 yıllık tarihi saati yerine yerleştirildi25 Eylül 2019 Çarşamba 15:01 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:10
Muhteşem görünümüyle İstanbul'un simgelerinden olan Tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon devam ediyor. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Garın simgesi olan tarihi saat yerine monte edildi.
Haydarpaşa Garı, 147 yıl önce İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç noktası olarak inşa edildi.
1872'de tamamlanan bina, İkinci Abdülhamit döneminde yenilenerek bugünkü görünümünü aldı.
1908'de açılışı yapılan binaya bir de saat yerleştirildi.
Restorasyon aslına uygun olarak gerçekleşti
2010 yılında tarihi gar binasında yangın çıktı, en büyük hasar çatıda oluştu.
Tarihi binanın çatısı aslına uygun olarak restore edildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında indirilen tarihi saat eski yerine yerleştirildi.
Binanın diğer bölümlerindeki çalışmalar sürüyor.
Orijinaline sadık kalınarak tavan süslemeleri ve parke taşları da yenileniyor.
Haber: Sena Ünal
Kamera: Volkan Tay