Türkiye

Haydarpaşa Garı'nın 111 yıllık tarihi saati yerine yerleştirildi

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:01 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:10

Muhteşem görünümüyle İstanbul'un simgelerinden olan Tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon devam ediyor. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Garın simgesi olan tarihi saat yerine monte edildi.