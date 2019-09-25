Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi kapsamında üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan, Atmaca füzesinin yeni test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Demir açıklamasında, "Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. Atmaca'lar MİLGEM’lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

Atmaca füzesinin özellikleri

Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile ROKETSAN A.Ş. arasında imzalanmıştı.

Atmaca füzesi, asgari 200 kilometre menzilli gemisavar füzesi özelliğine sahip. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Deniz Hava Komutanlığı'nın milli silah sistemleri projeleri için üretilen füze, deniz hedefleri dışında denizden karaya hedefler için de kullanılabilecek.

Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı.

Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ASELSAN tarafından yerli imkânlarla geliştirildi. İmzalanan sözleşme kapsamında da füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek. Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek.

Kaynak: TRT Haber