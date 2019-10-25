Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları, yer ölçümleri ve yüksek atmosfer ölçümleriyle elde edilen verileri analiz ederek, hava durumu tahmininde bulunuyor. Bu ölçümler için otomatik meteoroloji istasyonları, radarlar, uydular, meteoroloji balonları kullanılıyor. Denizcilik, tarım, havacılık gibi pek çok sektör bu verileri takip ediyor.

Türkiye’de 1793 yerde ölçüm yapılıyor

Türkiye’de yer seviyesinde 1636, hava alanlarında 74, denizlerde ise 83 otomatik meteoroloji istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlar, deniz seviyesinden 0 ila 3500 metre arasında değişen yüksekliklerde konuşlandırılmış durumda.

İstasyonlar yer seviyesindeki meteorolojik parametleri ölçmek için kullanılıyor. Sıcaklık, rüzgâr yönü ve hızı, nem, basınç, güneşlenme, toprak sıcaklıkları, yağış gibi ölçümler yer istasyonları tarafından yapılıyor.

Meteorolojik verileri kullanan sektörlerin ihtiyaçlarına göre bu ölçüm çeşitleri artırılabiliyor. Tarım için toprak nemi ölçümü, denizcilik için ise deniz suyu sıcaklığı, deniz dalga boyu, tuzluluk oranı gibi farklı ölçümler de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimler tarafından yapılıyor.

Kısa süreli tahminler radarlar sayesinde yapılıyor

Diğer bir meteorolojik veri elde etme yolu ise radarlar. Türkiye’de 20 radar kurulmuş durumda. Bu radarlar sayesinde atmosfer sürekli takip ediliyor. Kısa süreli tahminler için radarlardan elde edilen veriler kullanılıyor. Sistemin kapsama alanına giren bulutlar takip ediliyor. Radarlar 2-3 saat sonrasında olabilecek yağışların tahmininde kullanılıyor.

Sadece yağış yapabilen bulutları gösteren radarlar; bulutların hangi bölgelere, ne zaman ve ne kadar yağış bırakacağının, bölgeyi ne zaman terk edeceğinin tahmini için kullanılıyor. Ayrıca yağışın şekli, cinsi ve şiddetiyle ilgili tahminler de radar haritalarına bakılarak yapılabiliyor.

Tüm dünyada aynı anda balon bırakılıyor

Yüksek atmosfer gözlemi için ise meteoroloji balonu kullanılıyor. Büyük bir balonun altına bir cihaz bağlanıyor. Balona bağlanan cihaz atmosferin farklı yüksekliklerinde ölçümler yapıyor. Atmosferdeki rüzgar, basınç, nem ve sıcaklık bu sayede ölçülebiliyor. Balon yerden 35 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Dünya Meteoroloji Teşkilatına üye olan her ülke günde iki defa aynı anda bu balonu bırakmak zorunda. Türkiye’de 9 noktada günde 2 defa balon bırakma işlemi gerçekleşiyor. Buradaki amaç atmosferi bir bütün halinde inceleyebilmek.

Kış nasıl geçecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli tahminlerde de bulunabiliyor. Bu tahminlere göre yurt genelinde önümüzdeki üç ay için hava durumu tahmini şöyle:

Kasım

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Aralık

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yağışın ise Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Ocak

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışın ise Marmara'nın güneybatısı ile Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Haber: Oğuzhan Erdoğan

Kamera: Serhan Sevin



Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu