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Ankara'da ByLock operasyonu: 39 gözaltı25 Ekim 2019 Cuma 09:16 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 09:45
Ankara'da ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 39'u yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 53 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 39 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'nün firari "TSK sorumlusu" Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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