Türkiye
İzmir'de kamyonet devrildi25 Ekim 2019 Cuma 08:44 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 09:31
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen kamyonetin sürücü yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 KE 407 plakalı kamyonet, Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine gittiği sırada Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yara almadan kurtulan sürücü, olay yerine gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası Karşıyaka izmir