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Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı25 Ekim 2019 Cuma 06:16 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 06:19
Bakırköy'de üst geçidin altına çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Eski Havalimanı Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Rahmi Yılmaz yönetimindeki tekstil ürünü yüklü tırın üzerindeki konteyner, tren üst geçidinin altına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın şoförü Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kurtarıcı araçlar yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: bakırköy üst geçit Eski Havalimanı Caddesi