Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamanu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, Orta ve Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin iç ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nin batısı ile Ege'nin iç kesimlerinde sağanak şeklinde olacak. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazar günü, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan tüm kesimlerde yağış görülecek. Yağışların iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışların önümüzdeki hafta da yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor.