Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Mardin'in doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Deprem bölgesinin batı kesimlerinde yağış bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 20 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 9, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 3, en yüksek 19 derece olması bekleniyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.