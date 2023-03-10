Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki deprem anı kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı
[Fotograf: İHA]
Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı, bir markete ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Deprem bölgesinde artçı depremler devam ediyor.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05:28'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.
Raflardaki içecekler patladı
Meydana gelen artçı deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.
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