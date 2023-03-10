Eminönü istikametine seyreden tramvay, Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı. Kazada yaralanan olmadı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi.

Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı.

Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Topkapı ve Akşemsettin istasyonlarına gidecek yolcular İETT otobüslerine aktarıldı.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından, seferlerin normale döndüğü duyuruldu.