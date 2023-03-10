Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
[Fotograf: AA]
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün akşam bir tramvayın raydan çıkması sonucu aksayan seferler yaklaşık 10 saat sonra normale döndü.
Eminönü istikametine seyreden tramvay, Cevizlibağ durağını geçtikten sonra raydan çıktı. Kazada yaralanan olmadı. Bariyerlere çarpan tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
Cevizlibağ istasyonu şerit çekilerek kapatıldı.
Metro İstanbul ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Topkapı ve Akşemsettin istasyonlarına gidecek yolcular İETT otobüslerine aktarıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Bağcılar-Akşemsettin ve Topkapı-Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından, seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
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