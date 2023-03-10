Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul Beylikdüzü açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden sürüklenen tekneye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz