Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 04:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Beyoğlu'nda bir otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı otel çalışanları da sağlık ekiplerine teslim edildi.
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