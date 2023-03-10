Beyoğlu'nda bir otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı otel çalışanları da sağlık ekiplerine teslim edildi.