Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçak tütün ve tütün ürenlerini piyasaya sürerek haksız gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

İl genelinde 39 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ton 839 kilo kaçak tütün, 6 milyon 687 bin 300 adet makaron, 54 bin sigara filtresi, 40 bin sigara sarma kağıdı, 2 bin 992 bandrol, 33 kilo nargile tütünü ve 20 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.