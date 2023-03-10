Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karadeniz - [69.71 km] Çarşamba (Samsun)
Tarih:2023-03-10
Saat:01:22:05 TSİ
Enlem:41.964 N
Boylam:36.993 E
Derinlik:19.26 km
Detay:https://t.co/XYvkhjJLij@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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