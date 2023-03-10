Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 07:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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