Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yollar 4 metre kaydı
[Fotograf: AA]
Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluştu, yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.
Depremin yollarda bıraktığı izler, dron ile de görüntüledi.
[Fotoğraf: AA]
Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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