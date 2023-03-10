Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.

Depremin yollarda bıraktığı izler, dron ile de görüntüledi.

[Fotoğraf: AA]

Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]