Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
[Fotograf: AA]
Ege Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Ege’de rüzgarın akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege’de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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