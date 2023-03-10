Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Ege’de rüzgarın akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege’de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.