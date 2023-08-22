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Türkiye
İHA 22.08.2023 10:09

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

Meteoroloji ekiplerince, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle denize kıyısı olan kentlerde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

“Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de”

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da da sıcaklık uyarısında bulunulurken Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde termometreler 36 dereceyi gösterdi.

"11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli"

Sıcaklıkların yükselmesiyle özellikle kronik hasta ve yaşlı vatandaşların saat 11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri ifade edilerek, "Sıcaklıklar konusunda vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaşanıyor. Özellikle 11 ile 16 saatler arasında hastalığı bulunan, kronik hastalığı bulunan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız sokağa daha az çıksınlar” denildi. 

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