Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı

Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki tır, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Kemal Kılıç yönetimindeki araca sol yandan çarptı.

Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti.

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.