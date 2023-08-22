Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 22.08.2023 09:55

Kırmızı ışık ihlali yapan tır otomobile çarptı

Giresun’un Görele ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki tır, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Kemal Kılıç yönetimindeki araca sol yandan çarptı.

Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti.

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.

ETİKETLER
Giresun Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1385 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
İstanbul'da ofis doluluğu yüzde 84,9'a yükseldi
11:19
DSÖ'den COVID-19'un yeni varyantları karşısında 'daha fazla test' çağrısı
11:16
Bakan Kacır: Suudi Arabistan'la yapay zeka konusunda iş birliğini hedefliyoruz
11:11
Alışverişi devamlı kılan dürtü: Diderot etkisi
11:23
Dışişleri: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk
11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 ve BM'de özel gündemi "iklim değişikliği" olacak
Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ