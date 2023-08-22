Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 22.08.2023 09:48

Kahramanmaraşlı girişimci kadın tescilli sumak ekşisi üretiyor

Kahramanmaraş'ta 2017 yılında hazırladığı "Gelenekten Geleceğe Sumak Ekşisi" projesiyle birinci olan girişimci kadın, proje desteğiyle açtığı iş yerinde yaptığı satışlarla hem şehir hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraşlı girişimci kadın tescilli sumak ekşisi üretiyor
[Fotograf: İHA]

Kahramanmaraş ve yöresindeki arazilerde kendiliğinden yetişen ürün olarak bilinen ve kurutulup öğütüldükten sonra hem baharat, hem de akıt olarak kullanılan sumak ekşisi sofraları süslemeye devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Sultan Kaçamaz ise ekşi akıtını üretimini 6 yıldır sürdürüyor.

“Genç Kadınlar Güçleniyor” projesine katılıp, orada aldığı proje desteği ile kendi işletmesini açtığını dile getiren Kaçamaz, “Sumak ekşisi projemle Türkiye birincisi oldum. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiden ödülümü aldım ve işletmemi açtım. Aile ekonomisine katkıda bulunmak istedim” dedi.

"Gelenekten geleceğe"

Fidanını kendisi yetiştirdi Ekşi akıtının yemeklere lezzet kattığını ifade eden Kaçamaz, şunları söyledi:

“Önce sumak ekşisi fidanını aldım. Beş dönüm arazide fidanları yetiştirdim. Artık verim almaya başladım. Kahramanmaraş'ın doğal geleneksel, gelenekten geleceğe ninelerimizden beridir yetiştirdiğimiz sumak ekşisi yapıyorum. Sumak ekşisi Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazlarındandır. Dolmalarımız da, ekşili turşumuz da, salatalarda, ekşili köfte, lahmacunda ve her türlü yemekte limon yerine sumak ekşisi yetiyor. Faydaları da saymakla bitmiyor. Yaprağından sakızına. Sumak ekşisinin sakızı şifa kaynağı. Göz hastaları gözlerine merhem gibi sürüyor. Ayrıca baharatı kurutuyoruz suyunu almadan doğal haliyle makinede çekip kül haline getirip, onu da salatalarda referanslarda kullanıyoruz” 

Kahramanmaraş ürünü olarak 2018 yılında coğrafi işaretli tescillenen ürün mutfaklarda özel bir kullanıma sahip.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Edirne'de yangın orman yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
İstanbul'da ofis doluluğu yüzde 84,9'a yükseldi
11:19
DSÖ'den COVID-19'un yeni varyantları karşısında 'daha fazla test' çağrısı
11:16
Bakan Kacır: Suudi Arabistan'la yapay zeka konusunda iş birliğini hedefliyoruz
11:11
Alışverişi devamlı kılan dürtü: Diderot etkisi
11:24
Dışişleri: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk
11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 ve BM'de özel gündemi "iklim değişikliği" olacak
Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ