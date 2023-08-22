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Türkiye
İHA 22.08.2023 10:01

Diyarbakır’da 3 firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalan 3 firari hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’da 3 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçundan hakkında 27 yıl 8 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.G., “kasten yaralama” suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüpheliler, kontrollerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 

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