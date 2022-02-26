Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada'ya İstanbul, Samsun, Balıkesir ve Trabzon gibi illerden gelen balıkçı tekneleri bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle denize açılamıyor.

Tekneler limana yakın bölgelere demirledi.

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Balık fiyatları yükselişe geçti

Balıkçılardan Emre Yavuz, hava şartlarının iki gündür kötü olduğunu ve denize açılamadıklarını söyledi.

Balık avlayamadıkları için fiyatların da yükselişe geçtiğini anlatan Yavuz, hava şartlarının düzelmesi ile yeniden denize açılacaklarını aktardı.