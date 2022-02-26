Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, fiyatlar yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına sebebiyle balıkçılar iki gündür ava çıkamıyor. Bu sebeple balık fiyatları da yükselişe geçti.
Hamsi bolluğunun yaşandığı İğneada'ya İstanbul, Samsun, Balıkesir ve Trabzon gibi illerden gelen balıkçı tekneleri bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle denize açılamıyor.
Tekneler limana yakın bölgelere demirledi.
[Fotoğraf: AA]
Balık fiyatları yükselişe geçti
Balıkçılardan Emre Yavuz, hava şartlarının iki gündür kötü olduğunu ve denize açılamadıklarını söyledi.
Balık avlayamadıkları için fiyatların da yükselişe geçtiğini anlatan Yavuz, hava şartlarının düzelmesi ile yeniden denize açılacaklarını aktardı.
Etiketler: Balıkçılık Fırtına Kar Yağışı Karadeniz Bölgesi Kırklareli
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