Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı, satışı yapanlar ve kullanıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma doğrultusunda, şüpheliler 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.

KOM ekipleri ile jandarma özel harekat timlerinin yer aldığı 90 jandarma, belirlenen 20 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 140 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.