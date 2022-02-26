Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde meydana gelen kazada, Taksim istikametine doğru giden 25 yaşındaki Onur Duran idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Sürücü Onur Duran motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra yanmaya başladı. Kazada ölümden dönen Duran'ın yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosikletteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza anında köprü üzerinde balık tutan bir kişi, "Bir ses duyunca baktım. Motor kayıyordu. Sürücüsü 15-20 metre geride düşmüştü. Önce baygın yattı. Motor alev aldı o arada. Biz arkadaşın yanına gittik durumu iyiydi. İtfaiyeye haber verdik" dedi.