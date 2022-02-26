Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı seferleri iptal oldu.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruda iptal seferler şöyle açıklandı:
10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 11.00 Pendik-Yalova, 12.00 Pendik-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 14.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 15.00 Yalova-Pendik, 16.00 Yalova-Pendik, 16.00 Pendik-Yalova, 17.00 Yalova-Pendik, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 18.00 Pendik-Yalova, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik, 21.00 Yalova-Pendik, 21.00 Pendik-Yalova.
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