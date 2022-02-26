Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruda iptal seferler şöyle açıklandı:

10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 11.00 Pendik-Yalova, 12.00 Pendik-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 14.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 15.00 Yalova-Pendik, 16.00 Yalova-Pendik, 16.00 Pendik-Yalova, 17.00 Yalova-Pendik, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 18.00 Pendik-Yalova, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik, 21.00 Yalova-Pendik, 21.00 Pendik-Yalova.