Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 32 adreste 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

22 Şubat'taki operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt lideri G.R.'nin de bulunduğu 14 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1,5 milyar lirayı aşkın para akışının olduğu tespit edilmişti

1,5 milyar Türk lirasından fazla para akışının tespit edildiği sanal bahis çetesine yapılan operasyonda; 120 adet cep telefonu, 126 adet sim kart, 24 adet laptop, 5 adet Hard Disk, 10 adet Flash Bellek ve çok sayıda 3.kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

Sanal bahis çetelerine yapılan bu kapsamlı operasyon, konusu itibarıyla en fazla tutuklamaya sahiplik yaparak Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.