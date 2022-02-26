Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçarken direğe çarptı, mahalleyi elektriksiz bıraktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, polisin dur ihtarına uymayan sürücü elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kısa devre sebebiyle trafoda yangın çıktı. Mahalleli bir süre elektriksiz kaldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Takibi sürdüren ekipler, kavşaklarda ve şüphelilerin gidebileceği sokaklarda önlem aldı.
Bir süre takip edilen araç, 19 Mayıs Mahallesi'nde elektrik direğine çarparak durdu.
Sürücünün çarptığı elektrik direğinde meydana gelen kısa devre nedeniyle trafo yandı. Mahalleye bir süre elektrik verilemedi.
Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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