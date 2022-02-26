Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.