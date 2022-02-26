Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
Hatay’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için il genelinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Hatay İnsan Kaçakçılığı
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