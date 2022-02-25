Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 21:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arızalanan aracı için önlem alan sürücüye araba çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da arıza yapması nedeniyle yol kenarında duran otomobil için güvenlik önlemi alan işçi Yüksel Eroğlu, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'da arıza yapan otomobilin sürücüsü yol kenarında aracını durdurarak yardım istedi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firmada çalışan işçi Yüksel Eroğlu ve arkadaşları, yolda önlem aldı.
Bu sırada Z.Ş. yönetimindeki otomobil, Yüksel Eroğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Eroğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Z.Ş. ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Trafik Kazası
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