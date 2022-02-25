Fatih Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki ilkokulda velilerin, öğretmenlerden M.B.’nin bazı öğrencilere tacizde bulunduğu iddiaları üzerine, konu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirildi.

Adı geçen öğretmen, 21 Şubat'ta görevden uzaklaştırıldı ve sevk edildiği adli makamlarca 24 Şubat'ta tutuklandı. Adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

Açıklamada, bu durumun öğrenciler üzerindeki etkilerini gidermek amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi'nin, veli ve öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.