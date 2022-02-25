Çorum'da tarihi eser ticareti yapan 3 zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından üç zanlının bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu.

Zanlılara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen 361 parça eser bulundu.

Uzmanlarca yapılan incelemede, eserlerin erken Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi.

Zanlılar hakkında izinsiz tarihi eser ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.