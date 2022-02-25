Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda erken Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi.
Çorum'da tarihi eser ticareti yapan 3 zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından üç zanlının bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu.
Zanlılara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen 361 parça eser bulundu.
Uzmanlarca yapılan incelemede, eserlerin erken Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi.
Zanlılar hakkında izinsiz tarihi eser ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Çorum Kaçakçılık Tarihi Eser
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