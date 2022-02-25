Osmaniye'de FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda ''Ahmet'' kod adlı Ö.Y.'nin, aralarında icra müdürü, icra müdür yardımcısı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, infaz koruma memuru olarak aktif görev yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüpheliyle irtibat kurulduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Konya, Antalya ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında adliye personelinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.