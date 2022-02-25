Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te gıda zehirlenmesi: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 15 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Karabük'te bir lokantada tavuk döner yiyen 15 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle şehirdeki hastanelere başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune aldı.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Karabük
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