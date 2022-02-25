Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Getty ]
Aydın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 12 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, silahlara ait çok sayıda fişek ile senet, hesap defteri ve bir jandarma yeleği ele geçirildi.
Operasyonda K.D., Ş.D., E.B., C.T., Z.Ü., C.D., M.O. ve E.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama" ve "tefecilik" suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi.
Etiketler: Aydın Dolandırıcılık Polis
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