Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.