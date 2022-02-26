14 Şubat Pazartesi günü Çayırova D-100 Karayolu yan yolda ilerleyen servis minibüsü aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tel çitlere çarparak durabildi.

Kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.