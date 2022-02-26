Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli Gebze'de minibüsün arkadan çarpması sonucu savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. O sırada kaldırımda yürüyen kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
14 Şubat Pazartesi günü Çayırova D-100 Karayolu yan yolda ilerleyen servis minibüsü aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki tel çitlere çarparak durabildi.
Kaldırımda yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 11:27
- 11:27
- 11:13
- 11:24
- 11:00
Sıradaki Haber
Unkapanı Köprüsü'nde kaza yapan motosiklet alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz