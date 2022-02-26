Van İl jandarma KOM şube ekipleri ile Başkale İlçe jandarma komutanlığı tarafından, silah kaçakçılığı yapmak isteyen İranlıların, Başkale ilçesi Sualtı mahallesine geldiği duyumu alınması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Kaçakçıların kaçtığı istikameti tespit eden jandarma, yoğun kar ve tipi altında takibe başladı.

Kaçakçılar atları ve yüklerini bırakıp kaçtı

Kaçakçıların ve atlarını ayak izleri tespit edilerek yapılan takipte, jandarma tarafından izlendiklerini fark eden kaçakçılar atları ve yüklerini bırakarak kaçtı. Bölgede yoğun kar yağışının etkisiyle bazı atların yarıya kadar kar içinde kaldığı görüldü.

Yapılan operasyonda çok sayoda mühimmat ve silah ele geçirildi. Atların üzerine yüklenmiş çuvallarda, piyasa değeri 742 bin lira olan 215 adet av tüfeği ile çeşitli tipte 4590 adet tabanca mermisi ele geçirildi

Kaçak silahlara el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.