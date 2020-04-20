Balıkesir'in Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Hatice Dalboy, belediyeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Dalboy'un verdiği 350 kilo nohutu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim aldı.

[Fotoğraf: AA]

Dalboy, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliri olmadığı için geçimini sağlayacağı, kendisinin yetiştirdiği nohutu bağışlamaya karar verdiğini anlattı.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Dalboy, "Sadece tarladan alnımın teriyle nohut desteği sağladım. İhtiyaç sahiplerine vermek içimden geldi verdim. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin" dedi.