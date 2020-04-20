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Bingöl kırsalında teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinin Yolaçtı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, ormanlık alanın 4 farklı noktasında araziye gömülü 4 bidon içerisinde silah, mühimmat, yaşam malzemesi bulundu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ele geçirilen malzemeler arasında roketatar ve roketatar mühimmatı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 metre kablo, çeşitli markalarda 8 telsiz, video kamera, fotoğraflar, 23 tüp ve 3 uyku tulumu ile örgütsel doküman da bulunuyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: bingöl kırsalı Terör örgütü PKK mühimmat operasyonSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:57
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