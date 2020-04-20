Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinin Yolaçtı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, ormanlık alanın 4 farklı noktasında araziye gömülü 4 bidon içerisinde silah, mühimmat, yaşam malzemesi bulundu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ele geçirilen malzemeler arasında roketatar ve roketatar mühimmatı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 metre kablo, çeşitli markalarda 8 telsiz, video kamera, fotoğraflar, 23 tüp ve 3 uyku tulumu ile örgütsel doküman da bulunuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]