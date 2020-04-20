Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e yönelik saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanlığı, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler: son dakika mümtaz şenelSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:11
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