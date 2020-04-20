Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındığını açıkladı.