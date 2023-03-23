Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.

Aşevinde dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yiyen depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Depremzede Fatma Abbasoğulları, depremden kurtulup buraya geldiklerini, kaldıkları yerin güzel olduğunu söyledi.

Devletin kendilerine sahip çıktığını dile getiren Abbasoğulları, "Çok şükür sahur da veriyorlar bize. Bayram da inşallah hayırlısıyla gelir. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Furkan Güçlü, ailesinin şehir dışında olduğunu, kendisinin Antakya'daki konteyner kentte akrabalarıyla kaldığını ifade etti.

Herkesin kendilerine yardımcı olduğunu, bunun bir nebze de olsa acılarını hafiflettiğini ifade eden Güçlü, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Evimiz ağır hasarlı. Allah kimseye yaşatmasın. Çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm yer. Her yerde farklı bir anısı var. İnsanın zoruna gidiyor. Belki bir daha eskisi gibi olmayacak, belki daha güzeli olacak ama insanların içinde hep bir burukluk olacak" ifadelerini kullandı.

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki vatandaşlar ilk sahurunu çadırda yaptı.

Depremzede Mehmet Sarp, sahurun manevi duygusunu çadırda da hissettiklerini söyledi.

Allah'tan gelen her şeye razı olduklarını belirten Sarp, "Bu yıl ramazan ayı buruk geçiyor. Neticede büyük bir olay var ortada." dedi.

[Fotoğraf: AA]

İskenderun Limanı'ndaki gemide sahur

İskenderun Limanı'nda demirli bulunan MSC AURELIA gemisinde ağırlanan depremzedeler de ilk sahuru bu gemide yaptı.

Kızılay tarafından dağıtılan yiyeceklerle sahurlarını yapan vatandaşlar dua ederek oruca niyetlendi.

Gemide kalan depremzedelerden Nezahat Koyuncu, gemide kendilerine yer buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Her ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Koyuncu, "Allah herkesten razı olsun. Buruk ama mutluyuz" dedi.

Koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan konteyner kentin yemekhanesinde depremzedelerle sahurunu yaptı.