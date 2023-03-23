Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 04:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Boru hattından sızan ham petrol Dicle Nehri'ne aktı
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır'da Botaş'a ait petrol boru hattından Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı. Ekipler sızan petrolü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde, Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı.
Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirildi.
Olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi.
Olay yerine gelen ekipler boru hattından sızan petrolü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Petrol
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