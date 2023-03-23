Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahurun ilk günü göreve başladı.

İstanbul Bağcılar'da davulcular vatandaşları ilk sahura uyandırdı.

Bazı apartman sakinleri, davulcuyu camda karşıladı. Sahura kalkan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu.

Davulcu Sadık Gezer, "Anadan babadan kalma bir görenek. Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı herkese hayırlı olsun" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Kırklareli

Davulcular, sahur vakti öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı, görev yapacakları mahallelere dağıldı.

Davul sesini duyan birçok vatandaş, balkonlara çıkarak davulcuları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Davulcu Muzaffer Demirören, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Demirören, dedesinden öğrendiği mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü dile getirdi.

Yaklaşık bir aydır manilere ve ritimlere çalıştıklarını ifade eden Demirören, "Bu akşam ilk görev olduğu için uyuyamadık, çok heyecanlıyız. Davulun sesini duyanlar kalkıp el sallıyor, çok mutlu oluyorum" dedi.