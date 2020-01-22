Türkiye
Hatay'da yol ortasında bozulan aracı trafik polisleri itti22 Ocak 2020 Çarşamba 15:21 - Son Güncelleme
Hatay'da aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisleri yetişti. Polisler, trafik aksamasın diye yol ortasında kalan aracı uygun bir yere kadar itti.
Hatay’da arıza yapan araç sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yardım etti.
Bölgede trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgedeki bir vatandaş, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: DHA
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